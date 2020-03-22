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Koronavirüs nedeniyle talep arttı! Litresi 7 bin lira olan propolis yok satıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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KORONA NEDENİYLE TALEP PATLAMASI! FİYATI 7 BİN LİRA...

Bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki , bir dizi işlemden geçirilerek sıvılaştırıldıktan sonra litresi 7 bin liraya satılıyor. Virüslere karşı koruyan ürüne artan ilgi nedeniyle arıcılar erken açtıkları kovanlardan propolis toplamaya başladı. Uzmanlar ise nedeniyle talebin arttığı propolise karşı sahtecilik uyarılarında bulunuyor.

Türkiye'de de görülen salgını nedeniyle bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler, doğal ve organik ürünlere yöneldi. Bu ürünler arasında arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarındaki öz sıvılarından topladığı güçlü antioksidan etkilere sahip olduğu bilinen isimli macun kıvamındaki ürün, en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

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