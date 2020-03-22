THY'den koronavirüsle mücadele açıklaması

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir. Bu da geçer yahu!, diyoruz." ifadelerine yer verdi.

İşte Bilal Ekşi'nin açıklaması;

"Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir. Bu da geçer yahu!, diyoruz."