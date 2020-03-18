Son dakika: Motorine indirim geliyor! Araç sahiplerine bir müjde daha...

Son dakika haberine göre, dün benzine yapılan 25 kuruşluk indirim sonrası bir müjdeli haber daha geldi. Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapılacak.

Son dakika haberine göre, dün benzine yapılan 25 kuruşluk indirim sonrası bir müjdeli haber daha geldi. Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapılacak.



DÜN BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ



Dün 25 kuruşluk indirimle Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira oldu.



Benzinin litresi İstanbul'da 5,60 liradan 5,35 liraya, İzmir'de 5,70 liradan 5,45 liraya indi.