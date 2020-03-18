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Son dakika: Motorine indirim geliyor! Araç sahiplerine bir müjde daha...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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ARAÇ SAHİPLERİNE BİR MÜJDE DAHA! İNDİRİM GELİYOR...

Son dakika haberine göre, dün benzine yapılan 25 kuruşluk indirim sonrası bir müjdeli haber daha geldi. ürünlerinden motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapılacak.

Son dakika haberine göre, dün benzine yapılan 25 kuruşluk indirim sonrası bir müjdeli haber daha geldi. ürünlerinden motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapılacak.

DÜN BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Dün 25 kuruşluk indirimle Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira oldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,60 liradan 5,35 liraya, İzmir'de 5,70 liradan 5,45 liraya indi.

Son dakika: Benzinde yeni indirim! İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ne kadar? SON DAKİKA: BENZİNDE YENİ İNDİRİM! İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

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