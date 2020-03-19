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Benzin ve motorine bir indirim daha |Video
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine 16, motorine 19 kuruş indirim geliyor. İndirimin gece yarısından itibaren uygulanması bekleniyor.
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