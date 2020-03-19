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19.03.2020

Benzin ve motorine bir indirim daha |Video

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine 16, motorine 19 kuruş indirim geliyor. İndirimin gece yarısından itibaren uygulanması bekleniyor.
Sürücüler dikkat! Benzin ve motorine bir indirim daha SÜRÜCÜLER DİKKAT! BENZİN VE MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

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