Son dakika: Piyasalara Corona virüs etkisi: 2016 yılından beri ilk kez yaşandı

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EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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2016 YILINDAN BERİ İLK KEZ YAŞANDI

Asya'da hisse senetleri Perşembe günkü işlemlerde düşüş trendini sürdürdü. 'dan , Temmuz 2016'dan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Analistler Çin'in büyüme tahminlerini düşürdü.

Asya Borsaları Perşembe günkü işlemlerde çoğunlukla negatif seyretti. Bölgedeki düşüşlere yüzde 6'nın üzerindeki kayıpla öncülük etti. borsası pozitif ayrıştı.

Temmuz 2016'dan bu yana en düşük kapanışa doğru% 4.3 düşüşle 21.344.93 seviyesine geriledi. AIA Grubu ve Ping An Insurance Group ağır sigorta şirketleri sırasıyla% 5.4 ve% 5.9 düşüş göstererek endeks kayıplarının yaklaşık beşte birine puan verdi.

Power Assets, 2019 karında% 6.6 düşüş ve gelirde% 13.3 düşüş bildirdikten sonra% 6.7 düştü.

*Japonya'nın Topix Endeksi, yüzde 1.2 yükseldi.

* Hang Seng Endeksi, yüzde 4.3 geriledi.

*Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 2.1 azaldı.

*'nın S&P/ASX 200 Endeksi, yüzde 2.1 düştü.

*Güney Kore Kospi Endeksi, yüzde 6.4 geriledi.

* CSI300 endeksi sabah seansı sonunda yüzde 2.7 düştü

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