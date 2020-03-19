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Son dakika: Apple mağazalarını koronavirüse karşı süresiz kapattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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APPLE DUYURDU! SÜRESİZ KAPATTI

Son dakika haberine göre , geçen hafta yaptığı dışındaki Apple mağazalarını 'a kadar kapatma kararının ardından, bu kez mağazaların ikinci bir duyuruya kadar süresiz olarak kapatıldığını duyurdu. Müşteriler teknik destek için çağrı merkezlerine yönlendirildi.

'ın CEO'su birkaç gün önce yaptığı açıklamada dışındaki mağazalarının 'a kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Apple'ın internet sitesinde yer alan bir duyuruya göre Apple mağazalarının yeni bir açıklama yapılana dek süresiz olarak kapatıldığı duyuruldu.

Apple'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Mağazalarımız ikinci bir duyuruya kadar kapalı. Müşterilerimize ayrıcalıklı bir hizmet vermeye bağlıyız" ifadesi kullanıldı.

İSTANBUL'DA 2 MAĞAZASI VAR
Apple kullanıcıları teknik destek için çağrı merkezleri ve online işlemlere yönlendirildi.

'da Apple'ın iki mağazası bulunuyor. Mağazaların biri 'da biri de Akasya 'de.

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