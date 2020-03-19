Son dakika: Apple mağazalarını koronavirüse karşı süresiz kapattı
Son dakika haberine göre Apple, geçen hafta yaptığı Çin dışındaki Apple mağazalarını 27 Mart'a kadar kapatma kararının ardından, bu kez mağazaların ikinci bir duyuruya kadar süresiz olarak kapatıldığını duyurdu. Müşteriler teknik destek için çağrı merkezlerine yönlendirildi.
Apple'ın CEO'su Tim Cook birkaç gün önce yaptığı açıklamada Çin dışındaki mağazalarının 27 Mart'a kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.
Apple'ın internet sitesinde yer alan bir duyuruya göre Apple mağazalarının yeni bir açıklama yapılana dek süresiz olarak kapatıldığı duyuruldu.
Apple'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Mağazalarımız ikinci bir duyuruya kadar kapalı. Müşterilerimize ayrıcalıklı bir hizmet vermeye bağlıyız" ifadesi kullanıldı.
İSTANBUL'DA 2 MAĞAZASI VAR
Apple kullanıcıları teknik destek için çağrı merkezleri ve online işlemlere yönlendirildi.
İstanbul'da Apple'ın iki mağazası bulunuyor. Mağazaların biri Zorlu Center'da biri de Akasya AVM'de.
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