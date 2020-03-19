Korona taksicileri de etkiledi! Plaka kiraları ve yevmiyeler 3’te 1 oranında düşürüldü
Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 200 binden fazla insana bulaşan koronavirüs, ekonomide faaliyet gösteren kesimleri de olumsuz etkiledi. Bunlardan biri de ticari taksiler oldu. İşlerin düşmesiyle berber yeni bir karar verildi ve plaka kiraları ve yevmiyeler 3’te 1 oranında düşürüldü.
İstanbul'da bulunan ticari taksiler koronavirüs nedeniyle iş bulma açısından zorlanıyor. Okulların tatil olması, AVM'lerdeki mağazaların kapanması, düğünlerin yasaklanması, kafeteryaların hizmet vermemesi, uçak seferlerinin iptal olması gibi sosyal aktivitelerin büyük oranda azalmasıyla birlikte taksicilerin iş hacmi durma noktasına geldi. Günde ortalama olarak 500 kilometre yol yapan ticari taksiler 100-150 kilometre yaparak kontak kapatmaya başladı.
ÇOĞU TİCARİ TAKSİ TRAFİĞE ÇIKAMIYOR
Hürriyet'in haberine göre; ticari taksilerin işlerinin azalmasıyla birlikte şoförler de işe çıkmama kararı almaya başladı. Hem virüs kapma riski hem de para kazanamayıp ceplerinden yevmiyeyi karşılama oranının yükselmesi nedeniyle çoğu ticari taksi trafiğe çıkamıyor.
KİRALIK PLAKALARDA BÜYÜK SORUN
Şoförlerin yanında taksi plakası sahipleri de koronavirüs nedeniyle gelirlerinden oldu. Taksisini galericiler üzerinden kiraya veren plaka sahipleri araçların çalışmaması nedeniyle kira alamama riskiyle karşı karşıya kaldı. Taksi plakası kiralayanlar da para kazanamadığı için plakaları geri verme niyetine girişti.
Bu nedenle İstanbul'daki taksi plakalarına ilişkin yasal olmasa da galericiler toplanarak kira, yevmiye hakkında karar aldı. Galericiler taksi plakası kiralarının ve yevmiyelerin mevcut oranları üzerinden 3'te 1'i oranında düşürülmesini kararlaştırdı.
PLAKA KİRALARI DA FİYATLARI DA DÜŞTÜ
Taksi plakalarını yasal olmadan kiraya veren galericiler ortalama olarak 8 bin lira kira alıyordu. 3'te 1'i oranında kiraların düşmesiyle birlikte ödenecek kira tutarı 5300 lira seviyesine geriledi. Ortalama olarak günlük yevmiyeler de 480 lira civarındaydı. 3'te 1 oranında düşüş gösteren günlük yevmiye de 320 lira oldu. Taksi plakası fiyatları da koronavirüs nedeniyle talep olmamasından dolayı 2.1 milyon lira seviyelerinden 1.8 milyon liraya geriledi.
ŞOFÖRLER PARA KAZANAMIYOR
Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, ticari taksi şoförlerinin koronavirüs nedeniyle iş yapamadığını, evine ekmek götürmekte zorlandığını, yevmiye sisteminin kaldırılması gerektiğini ve şoför ne kadar kazandıysa mal sahibiyle parayı paylaşması gerektiğini söyledi. Tüm sektörlerde bu durumun olduğunu belirten Duman, kira ve yevmiyelerin daha da düşürülmesi gerektiğini yoksa taksi sisteminin durma noktasına geleceğini belirtti. Bir taksinin günde 400-500 kilometre civarında yol yapması halinde para kazanabileceğini belirten Duman, bu kilometrelere şu anki durumda erişmenin mümkün olmadığını, sokaklarda insan bulmanın zor olduğunu bu yüzden de işlerinin çok düştüğünü söyledi.
TAKSİ DURAKLARI DA İNDİRİME GİTTİ
Ticari taksilerin bağlı olduğu duraklar da taksicilerden aldıkları günlük ücretlerinde indirime gitti. Bazı duraklar yüzde 50 oranında indirim yapma kararı aldı.
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