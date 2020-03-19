İşte koronavirüs tehdidine karşı en çok talep gören meyve!

Koronavirüs salgını sonrası bazı uzmanlar vatandaşlara C vitamini tüketmesi çağrısında bulundu. Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte limona olan talep de arttı. Vatandaşlar özellikle son bir haftadır en çok limonu tercih ediyor. Limonu sofralarda tüketmenin yanı sıra temizlik için kullandığını söyleyenler de var.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde limonun kilosu geçen hafta 5 liradan satılırken, bu hafta toptancılarda kilosu 6,5 - 7 liradan satılmaya başladı. Talep konusunda limonu portakal, mandalina ve greyfurt takip ediyor.

"FİYATTA 1 İLE 1,5 LİRA ARASINDA FARK OLDU"

Toptancı Metin Talay, koronavirüs salgınına karşı her sabah ellerini limonla yıkadığını söylüyor. Talay, "Limon sağlık açısından on numara. Sarımsak, limon ve sirke. Bunlar bizi ayakta, diri tutacak. Biraz da birbirimizden uzak durursak sıkıntı yok. Stoklarda limon vardır tabii. Fiyat bence biraz daha artar" ifadelerini kullandı.