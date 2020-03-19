Koronaya karşı yeni tedbirler! Saç ektirmek isteyenler Türkiye'ye getirilmeyecek
Çin’den dünyaya yayılıp 8 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan ve ülkemizde de 191 vakaya rastlanan koronaya karşı sıkı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı, yeni alınan tedbirleri açıkladı. Tüm hastalıklarda olduğu gibi saç ekimi yaptırmak dahil Türkiye’ye yurt dışından hiçbir hasta getirilemeyecek.
Sağlık Bakanlığı Corona Virüsle ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı. Bugüne kadar sağlık turizmi konusunda ciddi yatırımlar yapan Türkiye, virüs tehlikesi geçene kadar sağlık turizmine ara verecek. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, tüm hastalıklarda olduğu gibi saç ekimi yaptırmak dahil Türkiye'ye yurt dışından hiçbir hasta getirilemeyecek.
Sağlık Bakanlığı'nca konuyla ilgili birimlere şu uyarı yapıldı :
YOĞUN BAKIM YATAKLARI DAHA ETKİN KULLANILACAK
"Acil servislerde olası COVID-19 hastaları dışında yeşil alan hastaları kabul edilmeyerek 1. basamağa yönlendirilecek. Kronik hastalık nedeniyle takip edilen hastaların, takibi yapan hekimlerin kanaati ile takip aralıkları pandemi süresince daha uzun dönemler halinde yapılacak. Yoğun bakım ünitelerinin etkin kullanımı için hastalar, sağlık durumlarına uygun seviyedeki yoğun bakım ünitelerine yatırılacak. Yoğun bakım endikasyonu ortadan kalkan hastalar durumlarının gerektirdiği şekilde ilgili branşın yataklı servisine, yatırılacak. Tedavi gerektiren bir durum olmadığında taburcu edilecekler.
SAĞLIK TURİZMİNE ARA
Sağlık turizmi kapsamında dünyanın değişik ülkelerinden gelen hastaların Türkiye'ye getirilmesi ertelenecek. COVID-19 salgını sürecinde tüm hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının, branşı ve çalıştığı birim fark etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteği sağlanacak."
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