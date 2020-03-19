Son dakika: Türkiye Bankalar Birliği'den flaş tavsiye kararı!
Son dakika haberine göre Türkiye Bankalar Birliği, bankalara yönelik yaptığı açıklamada kredi kanallarının açık tutulmasını tavsiye etti. Birliğin resmi sitesinden yapılan açıklamada yapılandırma taleplerinin hızla sonuçlandırılmasının yanı sıra vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması istendi.
Koronavirüs kaynaklı gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider dengesi geçici olarak etkilenen ve nakit akışında sorun yaşayan şirketler için Türkiye Bankalar Birliği tarafından bankalara kredi tavsiyesinde bulunuldu.
TBB, ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerinin; her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu - alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveri esas olmak üzere bankalara seslenerek tavsiyede bulundu. Tavsiyeler şöyle:
- Kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması,
- Krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi,
- Kredi kanallarının açık tutulması,
- Vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması,
- Yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması
"Koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine getiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeler yaşanması muhtemeldir." ifadelerini kullanan TBB, "Bu nedenle Üyelerimize, salgından olumsuz şekilde Türkiye Bankalar Birliği Kamuoyu Duyurusu 2/2
etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesinin, bu müşteriler hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması açısından faydalı olacağı belirtilmiştir." açıklamasını yaptı
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