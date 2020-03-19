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İşte evden çalışanların hakları! 15 soruda koronavirüs rehberi...

Ücretsiz izin kullanabilir miyim? Ücretsiz izin konusunda çalışanlara belli bazı haklar tanınmış. Doğum yapan kadınlara 16 haftalık analık izni sonrası 180 güne kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu izinden üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek çalışanlar da yararlanabilir. Ayrıca işçilere 4 güne kadar yol izni adı altında ücretsiz izin verilebilir. Bunların dışında kullanılacak ücretsiz izin ancak işveren ile karşılıklı anlaşma ile kullanılabilir. Bu şartlar sağlanmazsa işveren iş sözleşmesini tek taraflı tazminatsız bitirebilir. İşte evden çalışanların hakları! 15 soruda koronavirüs rehberi...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 09:56
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İşte evden çalışanların hakları! 15 soruda koronavirüs rehberi...

MAZERET İZNİ KULLANILABİLİR MİYİM?

Virüs nedeniyle kullanamazsınız. Evlilik, akrabasının vefatı, eşinin doğumu gibi nedenlerle mazeret izni kullanılabilir ve bu da 3 gün ile sınırlıdır.

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İşte evden çalışanların hakları! 15 soruda koronavirüs rehberi...

BU DÖNEMDE YILLIK İZNİMİ KULLANABİLİR MİYİM?

İş yerinde bir yılınızı doldurmuşsanız yasanın size tanıdığı süreler içinde yıllık izninizi kullanabilirsiniz.

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İşte evden çalışanların hakları! 15 soruda koronavirüs rehberi...

İŞVEREN ÜCRETSİZ İZİN VEREBİLİR Mİ?

Ekonomik sebepler nedeniyle işveren ücretsiz izin verebilir. İş yerinde ücretsiz izin uygulanabilmesi için işçinin de rızası ve yazılı onayı gerekir. Eğer onay olmadan ücretsiz izin verilirse çalışan tek taraflı iş sözleşmesini fesh edip, tazminatını alır. Ücretsiz iznin de belirli bir süresi olmalıdır, ucu açık olamaz ve bu süre de karşılıklı anlaşmada belirtilmelidir.

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İşte evden çalışanların hakları! 15 soruda koronavirüs rehberi...

VİRÜS NEDENİYLE İŞVEREN, TOPLU TATİL İLAN EDEBİLİR Mİ?

Edebilir, ancak çalışanların ücretlerini ödemek zorundadır. İşveren nisan ayından itibaren toplu yıllık izin kullanımına imkan verebilir. İş kanunun, 1 Nisan ile ekim sonuna kadar işverene toplu izin verme imkanı tanıyor; tabi ücretlerin ödenmesi şartı ile.

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İşte evden çalışanların hakları! 15 soruda koronavirüs rehberi...

EVDEN ÇALIŞMA YASAL MI?

Yasaya göre uzaktan çalışma, çalışanın evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında çalışmasına izin veriyor. Çalışanın evden çalışması için işverenin gerekli makine ve teçhizatı çalışana vermesi de gerekiyor.