İşte evden çalışanların hakları! 15 soruda koronavirüs rehberi...

Ücretsiz izin kullanabilir miyim? Ücretsiz izin konusunda çalışanlara belli bazı haklar tanınmış. Doğum yapan kadınlara 16 haftalık analık izni sonrası 180 güne kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu izinden üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek çalışanlar da yararlanabilir. Ayrıca işçilere 4 güne kadar yol izni adı altında ücretsiz izin verilebilir. Bunların dışında kullanılacak ücretsiz izin ancak işveren ile karşılıklı anlaşma ile kullanılabilir. Bu şartlar sağlanmazsa işveren iş sözleşmesini tek taraflı tazminatsız bitirebilir. İşte evden çalışanların hakları! 15 soruda koronavirüs rehberi...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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