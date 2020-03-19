İstanbul'da koronavirüs etkisi! Sokaklar ve yollar boş kaldı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından İstanbullular evlerine kapandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısı sonrası bugün sokağa çıkanların oldukça azaldığı görüldü. İstanbul'da yollar boş kalırken toplu ulaşımı kullananların sayısı ise oldukça azdı. Öte yandan trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi.