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İstanbul'da koronavirüs etkisi! Sokaklar ve yollar boş kaldı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından İstanbullular evlerine kapandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısı sonrası bugün sokağa çıkanların oldukça azaldığı görüldü. İstanbul'da yollar boş kalırken toplu ulaşımı kullananların sayısı ise oldukça azdı. Öte yandan trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 19.03.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 10:34
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İstanbul'da koronavirüs etkisi! Sokaklar ve yollar boş kaldı

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uyarıların ardından İstanbullular evlerinde kalmayı tercih etti.

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İstanbul'da koronavirüs etkisi! Sokaklar ve yollar boş kaldı

İstanbul'un yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş Meydanı'nın da boş kaldığı görüldü.

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İstanbul'da koronavirüs etkisi! Sokaklar ve yollar boş kaldı

İşe gidenlerin ise maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü.

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İstanbul'da koronavirüs etkisi! Sokaklar ve yollar boş kaldı

Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan vapurdakilerin inmek için bekledikleri sırada aralarına mesafe koymaları da kameralara yansıdı.

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İstanbul'da koronavirüs etkisi! Sokaklar ve yollar boş kaldı

Maske takmayarak yolculuk eden vatandaşlardan birinin vapurdan indiği sırada basın mensuplarına 'maske takın' uyarısında bulunması ise dikkat çekti.