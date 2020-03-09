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Son dakika: Petroldaki tarihi düşüşün ardından Rusya'dan sürpriz karar: Döviz alımını durdurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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TARİHİ DÜŞÜŞÜN ARDINDAN RUSYA'DAN SÜRPRİZ KARAR!

Son dakika haberine göre Küresel piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine Merkez harekete geçti. Bütçe kuralları gereği alımlarını durdurduğunu açıklayan Rusya Merkez Bankası yetkilileri, alım yasağının 30 gün boyunca süreceğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, küresel piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine, bütçe kuralları gereği iç piyasada alımının 30 gün boyunca durdurulduğu belirtildi.

ALIM KARARI GELİŞMELERE GÖRE VERİLECEK
Alınan kararla mali piyasalardaki dalgalanmanın azaltılmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, döviz alımına devam edilmesiyle ilgili kararın, bu ay piyasalarda yaşanacak gelişmeler doğrultusunda değerlendirileceği bilgisine yer verildi.

32 DOLARA GERİLEDİ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve ve yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: 10 YIL DAYANABİLİRİZ
Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble bulunduğunu kaydederek, "Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde." açıklamasında bulundu.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşlere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Ülkenin Ulusal Refah Fonundaki likit varlıkların yeterli düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, "Fon, düşük petrol fiyatlarına rağmen devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve makro istikrarı sürdürmek için yeterli düzeyde." denildi.

Rusya'nın ek petrol ve doğal gaz gelirlerinin aktarıldığı fonun, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 9,2'sine tekabül ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble (yaklaşık 138 milyar dolar) bulunuyor. Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde." ifadelerine yer verildi.

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