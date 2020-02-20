Babayiğit duyurdu! Yerli otomobil için altyapı kuruluyor
Elektrikli bir model olacak yerli otomobil için şarj istasyonu kurma çalışmaları başladı. Bu kapsamda, yerli otomobilin geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) beş ortağından biri olan Zorlu Holding, bünyesindeki Zorlu Energy Solutions (ZES) ile kolları sıvadı.
Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri'yle iş birliğine giden ZES, akaryakıt istasyonlarına kendi şarj istasyonlarını kuracak. İşbirliği hakkında konuşan Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman, "Elektrikli araç sahiplerine kesintisiz sürüş imkanı sağlamayı hedefliyoruz" derken, Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu ise, "Yerli otomobilin lansmanı ile birlikte daha fazla istasyonumuzda şarj noktası kurmayı planlıyoruz" diye konuştu.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği ve yüzde yüz elektrikli bir model olacak yerli otomobil için şarj istasyonu kurma çalışmaları başladı. TOGG'un beş ortağından biri olan Zorlu Holding, bünyesindeki Zorlu Energy Solutions (ZES) şirketini bu kapsamda devreye soktu.
Yapılan açıklamaya göre, ZES ve Türkiye Petrolleri (TP) şarj istasyonu altyapısı konusunda işbirliğine gitti. Türkiye Petrolleri istasyonlarına elektrikli araçlar için şarj soketleri yerleştiren ZES'in, ilk etapta İstanbul Bağdat Caddesi, Çorum merkez ve Ankara Etimesgut olmak üzere 3 farklı lokasyonda hizmet vereceği bildirildi.
Söz konusu rakamın ise kısa süre içinde 10'a çıkacağı belirtiliyor.
İş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman, "2018 yılından itibaren yeni nesil teknoloji faaliyetlerimizi Zorlu Energy Solutions (ZES) markasıyla sürdürmeye başladık. ZES markamızla kurduğumuz elektrikli araç şarj istasyonlarımız ile Türkiye'deki elektrikli araç sahiplerine kesintisiz sürüş imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz kapsamında Türkiye Petrolleri ile bir iş birliği yaptık ve şu an 3 farklı Türkiye Petrolleri istasyonunda elektrikli araçlara şarj imkanı sunuyoruz" dedi.
'YERLİ OTOMOBİLE HAZIRLANIYORUZ'
Şu an 38 farklı şehirde ZES'in elektrikli araç şarj istasyonu olduğunu belirten Salman, hali hazırda 160 lokasyonda bulunan 296 soket sayısını Türkiye Petrolleri istasyonlarında yeni açılacak soketlerle kısa sürede artırarak, elektrikli araçları tüm ülkede kullanılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu ise, "Tüm dünyada hızla artan elektrikli araç üretim ve talebinin ülkemizde de hızlı bir artış göstereceğini öngörmüş, bu nedenle geçtiğimiz yıl istasyonlarımızda elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmaya başlamıştık. Şu an için Türkiye genelinde 17 istasyonumuzda elektrikli araç şarj dolum noktası mevcut. Yerli otomobilin lansmanı ile birlikte elektrikli araç sahiplerinin yolculuklarını kolaylaştırma hedefi ile biz de yatırımlarımızı arttırıyor ve bu yıl daha fazla istasyonumuzda elektrikli araçlar için şarj noktası kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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