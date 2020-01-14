14 Ocak 2020, Salı
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Türkiye'nin yerli ve millî ilk motoru yarın teslim ediliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
TARİHİ GÜN! BÜYÜK HAYAL GERÇEK OLUYOR

A.Ş. (TEI)’de 2009 yılında temeli atılan pistonlu motor projeleri kapsamında ortaya çıkan, yazılım, donanım ve tasarımı dâhil olmak üzere yerli ve millî ilk motoru yarın teslim ediliyor.

Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in iştirakleriyle, seri üretime geçen 'nin ilk milli havacılık motor olan TEI-PD170 düzenlenecek törenle teslim edilecek.

TÖREN YAPILACAK

'nde yarın (15 Ocak 2020) teslim töreni gerçekleştirilecek.

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