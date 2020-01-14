Türkiye'nin yerli ve millî ilk motoru yarın teslim ediliyor
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)’de 2009 yılında temeli atılan pistonlu motor projeleri kapsamında ortaya çıkan, yazılım, donanım ve tasarımı dâhil olmak üzere yerli ve millî ilk motoru yarın teslim ediliyor.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in iştirakleriyle, seri üretime geçen Türkiye'nin ilk milli havacılık motor olan TEI-PD170 düzenlenecek törenle teslim edilecek.
TÖREN YAPILACAK
Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayii'nde yarın (15 Ocak 2020) teslim töreni gerçekleştirilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
- E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
- Türkiye’nin Libya’daki önemi ne?
- CHP'li başkanın şok bağlantıları! Tek tek anlatıldı
- Ataklı'dan Ümmü Gülsüm için utanç verici sözler
- Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
- İmamoğlu'nun Sakine Cansız yalanı ortaya çıktı!
- CHP'li başkanla ilgili şok detaylar! 60 sayfalık iddianame...
- UMH birliklerinden darbeci Hafter'e mesaj!
- Kılıçdaroğlu'nda büyük skandal! Hafter'i savundu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
- Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
- Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı geldi mi? Şeniz konaktan kovuldu!
- Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken "derbi" sorusu!
- Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?
- Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?
- Hangisi 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?
- 1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramıştır?
- Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır?
- Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hayatı!
- La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır?
- Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir?