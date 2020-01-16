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Yerli otomobilin Gemlik'teki fabrikası için tarih verildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
YERLİ OTOMOBİLİN GEMLİK'TEKİ FABRİKASI İÇİN TARİH VERİLDİ

'nin büyük bir çaba ile hayata geçirdiği yerli otomobilin fabrikası için tarih belli oldu. CEO’su “Türkiye’nin Otomobili birçok sektörün önünü açacak. Gemlik fabrikasını 12-18 ay içinde tamamlarız” açıklamasında bulundu. Tuncay Özilhan, Türkiye’nin üretimle büyümesi gerektiğini ifade etti.

'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan , "Tesla Çin ve 'da 12 ayda fabrika kurdu, benzer bir planlama yapılıyor mu? sorusunu, "Türkiye'nin otomobili için geliştirilen yeni teknolojiler ve AR-Ge çalışmaları birçok sektörün önünü açacak. Otomobilde 40 bin olan parça sayısı elektriklide 8 bine düşüyor. 'te temel atıldıktan sonra 12-18 ay içinde üretime başlanabilir" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin yerli otomobili yurt dışında tanıtıldı TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ YURT DIŞINDA TANITILDI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar olacağı belirtildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Haralar bölgesi, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla biliniyor.

Tesisin kurulacağı alanın, TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik arazi olması dolayısıyla tercih edildiği belirtildi. 22 milyar lira ile kurulacak olan yerli otomobil üretim tesisinde ise 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

İşte yerli otomobilinin üretileceği Bursa Gemlik'teki yer... İŞTE YERLİ OTOMOBİLİNİN ÜRETİLECEĞİ BURSA GEMLİK'TEKİ YER...

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