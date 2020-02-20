Başkan Erdoğan, Menemen- Aliağa -Çandarlı Otoyolu'nun resmi açılışını yapacak
İzmir'in kuzey aksındaki trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Menemen- Aliağa -Çandarlı Otoyolu'nun resmi açılışı 22 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun İzmir'den Çandarlı'ya ulaşımı 1.5 saatten 40 dakikaya düşürerek, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacağı bildirildi.Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun açılışı için saat 13.00'te Menemen Buruncuk Gişeleri önünde yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da katılacak. Yap- İşlet- Devret modeliyle ihalesi yapılan ve 55.7 kilometresi otoyol, 40.2 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 95.9 kilometre uzunluğunda olan Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun İzmir'den Çandarlı'ya ulaşımı 1.5 saatten 40 dakikaya düşürerek, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacağı bildirildi. Bir bölümü 30 Ekim 2019, diğer bir bölümü 16 Şubat 2020 tarihinde açılan otoyolun resmi açılışla tamamı hizmete girmiş olacak.
3'ü gidiş, 3'ü de geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olarak planlanan otoyolda, 12 köprülü, 2 de hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 8 viyadük, 36 köprü ve 1 tünel bulunuyor. Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu; Koyundere Kavşağı'ndan başlayarak Türkelli ve Aliağa'nın doğusundan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi ve Yeni Şakran'a ulaşarak mevcut İzmir- Çanakkale karayoluna paralel ilerlemekte ve Çandarlı Liman bağlantı yolu ile liman bölgesinde son buluyor. Otoyol güzergahında bulunan Foça, Aliağa, Menemen ilçeleri de proje kapsamında yapılan köprülü kavşaklar ve bağlantı yollarıyla trafiği rahatlayacak bölgeler arasında yer alıyor.
Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu Projesi'nin hayata geçmesi ile birlikte özellikle ağır vasıta ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet eden yolda; trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması ve yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.
Otoyolla, İzmir kent merkezi, körfez ve kuzeydeki Aliağa ilçesinde bulunan ticaret, endüstri ve turizm sektörlerinin karayolu ulaşım gereksinimleri, kentsel trafik ile birlikte mevcut kent içi yollar üzerinden sağlanan, özellikle Aliağa ilçesinde bulunan ALOSBİ, Petkim ve Tüpraş endüstriyel tesisleri, demir- çelik fabrikaları, gemi söküm tesisleri, akaryakıt dolum tesisleri, gübre ve kağıt fabrikaları ile Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Çamaltı Tuzlası'nın yarattığı ağır tonajlı araç trafiğinin yoğunluğu azaltılıp, yakıt tasarrufu sağlanacağı da kaydedildi.
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