18 Ocak 2020, Cumartesi
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Yerli otomobil hakkında önemli paylaşım: 5 yıldızlı olacak

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 18.01.2020
YERLİ OTOMOBİL HAKKINDA ÖNEMLİ PAYLAŞIM: 5 YILDIZLI OLACAK

’nin Otomobili’ne ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yapılan son açıklamada aracın Euro 5 normlarını sağlayacağı açıkladı.

Aralık ayında tarafından tanıtılan yerli otomobile ilgi oldukça yüksek. Yerli otomobilin tasarımı ve elektrikli olması beğeni topladı.

Şimdi de güvenlik konusunda ilerlemelerin kaydedilmesine başlandı. yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleriyle birlikte ileri sürücü destek sistemlerine sahip olacak.

Bunlarla birlikte 2022 yılında Euro 5 normlarını sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama 'un Twitter hesabından yapıldı.

İşte o açıklama:

Yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleri ve ileri sürücü destek sistemleri sayesinde 2022 yılının Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacak

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