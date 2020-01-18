Yerli otomobil hakkında önemli paylaşım: 5 yıldızlı olacak
Türkiye’nin Otomobili’ne ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yapılan son açıklamada aracın Euro NCAP 5 Yıldız Güvenlik normlarını sağlayacağı açıkladı.
Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobile ilgi oldukça yüksek. Yerli otomobilin tasarımı ve elektrikli olması beğeni topladı.
Şimdi de güvenlik konusunda ilerlemelerin kaydedilmesine başlandı. Yerli otomobil yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleriyle birlikte ileri sürücü destek sistemlerine sahip olacak.
Bunlarla birlikte 2022 yılında Euro NCAP 5 Yıldız Güvenlik normlarını sağlayacak.
Konuyla ilgili açıklama TOGG'un Twitter hesabından yapıldı.
İşte o açıklama:
Yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleri ve ileri sürücü destek sistemleri sayesinde 2022 yılının Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacak
Yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleri ve ileri sürücü destek sistemleri sayesinde 2022 yılının Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacak #TürkiyeninOtomobili ile yolculukların keyfini güvenle süreceksiniz.#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/BrUcZWalOZ— Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) January 17, 2020
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