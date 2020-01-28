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Yerli otomobil TOGG 10 yılda 1 milyon adet üretilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2020
10 YILDA 1 MİLYON ADET ÜRETİLECEK

'nin Otomobili Girişim Grubu (), fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına başladı. Fabrika temelinin Mayıs'ta atılacağını söyleyen TOGG 'su Gürcan Karakaş, "2022'de ilk ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 15 yılda yapacağımız 22 milyar liralık yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032'ye kadar toplamda 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına başladı. Fabrika temelinin Mayıs'ta atılacağını söyleyen TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "2022'de ilk ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 15 yılda yapacağımız 22 milyar liralık yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032'ye kadar toplamda 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Fabrikanın akıllı fabrika konseptinde olacağına dikkat çeken Karakaş, marka ismini sonbaharda açıklayacaklarını anlattı. Karakaş, "2022'de Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacağız" dedi.

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