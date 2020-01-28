Yerli otomobil TOGG 10 yılda 1 milyon adet üretilecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına başladı. Fabrika temelinin Mayıs'ta atılacağını söyleyen TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "2022'de ilk ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 15 yılda yapacağımız 22 milyar liralık yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032'ye kadar toplamda 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

fabrika inşaatı içinzemin etüdü çalışmalarına başladı.Fabrika temelinin Mayıs'ta atılacağınısöyleyen"2022'de ilk ön üretimaraçlarımızı bantlardan indireceğiz.15 yılda yapacağımız 22 milyar liralıkyatırımla, yıllık ortalamaüretim kapasitesine ulaşacakfabrikamızda, 2032'ye kadar toplamda1 milyon aracı bantlardan indirmeyihedefliyoruz" diye konuştu. Fabrikanınakıllı fabrika konseptinde olacağına dikkatçeken Karakaş, marka ismini sonbahardaaçıklayacaklarını anlattı. Karakaş,"2022'de Türkiye'de ödenmiş sermayesien yüksek otomobil şirketi olacağız" dedi.