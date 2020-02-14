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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "cari denge" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN CARİ DENGE AÇIKLAMASI

, cari denge konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2019 dönemine ilişkin ve 2019'un ödemeler dengesi verilerini kamuoyu ile paylaştı. 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu. , bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası açıkladı: 2019'da 1 milyar 674 milyon dolar cari fazla verildi MERKEZ BANKASI AÇIKLADI: 2019'DA 1 MİLYAR 674 MİLYON DOLAR CARİ FAZLA VERİLDİ

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar:

2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık.

"KIRILGANLIĞI SORUN OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"

"Değişim Başlıyor" sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız.

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