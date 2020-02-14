Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "cari denge" açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari denge konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2019 dönemine ilişkin ve 2019'un ödemeler dengesi verilerini kamuoyu ile paylaştı. 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar:
2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık.
"KIRILGANLIĞI SORUN OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"
"Değişim Başlıyor" sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız.
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