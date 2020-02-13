Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları mezun oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerimizden bir grup daha Rusya’da eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerimizden bir grup daha Rusya'da eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu." dedi.



"ÇALIŞMALARI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Bakan Albayrak mesajında ayrıca "Edindiğiniz bilgi ve tecrübelerle, bu teknolojiyi ülkemizin kazanması için gerçekleştireceğiniz çalışmaları dört gözle bekliyoruz." cümlelerine yer verdi.















