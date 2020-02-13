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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları mezun oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
BAKAN ALBAYRAK: GERÇEK KAHRAMANLAR MEZUN OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "'nin 60 yıllık hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerimizden bir grup daha ’da eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda "'nin 60 yıllık hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerimizden bir grup daha 'da eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu." dedi.

"ÇALIŞMALARI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Bakan Albayrak mesajında ayrıca "Edindiğiniz bilgi ve tecrübelerle, bu teknolojiyi ülkemizin kazanması için gerçekleştireceğiniz çalışmaları dört gözle bekliyoruz." cümlelerine yer verdi.







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