Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! "Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık"

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" dedi. Öte yandan Pekcan, "Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdiğimiz destekler ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar en etkili şekilde devam edecektir." mesajını verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hizmet ihracatında elde ettiğimiz başarıyı sürdürüyoruz. 2019 yılında 53,7 milyar Dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık." ifadelerine yer verdi.

Bakan Pekcan, "Hizmetler dengesi 31,5 milyar dolar fazla vererek cari işlemler dengesine olumlu yönde katkı sağlamaya devam etti." bilgisini paylaştı.



"DESTEKLERİMİZ SÜRECEK"

"Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır." diyen Pekcan, "Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdiğimiz destekler ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar en etkili şekilde devam edecektir." mesajını verdi.

