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Son dakika: Merkez Bankası açıkladı: 2019'da 1 milyar 674 milyon dolar cari fazla verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
MERKEZ BANKASI KRİTİK RAKAMI AÇIKLADI!

dakika haberi… Türkiye Cumhuriyet Merkez ,  Aralık 2019 dönemine ilişkin ve 2019'un ödemeler dengesi verilerini kamuoyu ile paylaştı. 12 aylık 1 milyar 674 milyon oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin ve 2019'un ödemeler dengesi verileri açıklandı.

CARİ FAZLA VERİLDİ

Cari denge aralıkta 2,8 milyar açık verdi. Cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

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