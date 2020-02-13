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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Pakistan' paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN 'PAKİSTAN' PAYLAŞIMI

Başkan 'ın  ziyareti kapsamında yanında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı   hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri kapsamında geldiğimiz dost ve kardeş ülke Pakistan’da işbirliğimiz ve özellikle bölgenin istikrarı açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

Başkan 'ın ziyareti kapsamında yanında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri kapsamında geldiğimiz dost ve kardeş ülke Pakistan'da işbirliğimiz ve özellikle bölgenin istikrarı açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik."

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