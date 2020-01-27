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Elazığ depremi hakkında korkutan gerçek: Dere kumu kullanılmış
Erzurum'daki deprem sonrasında uzmanlar iç karartıcı gerçekleri açıkladı. Elazığ Sivrice'de cuma akşamı meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 76 bina yıkıldı, 645 binada ağır hasar meydana geldi. Doç. Dr. Kürşat Esat Alyamaç, "Kullanılan malzemeler kalitesiz ve hiçbir işlem görmemiş dere kumu kullanılmış" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 27.01.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 14:26
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