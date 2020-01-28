Benzin ve motorine indirim
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve motorin litre satış fiyatlarında indirim yapılacağını duyurdu. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 23, motorinin litre fiyatına ise 21 kuruş indirim yapıldı.
EGPİS, TWITTER'DAN DUYURDU
EPGİS'in Twitter'dan yaptığı açıklayama göre; "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 28/01/2020tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 23, Motorinde 21 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.
İŞTE YENİ AKARYAKIT FİYATLARI
Bu indirimin ardından İstanbul'daki benzin fiyatları 7,02'den 6,79'a düşecek. Motorin fiyatları ise 6,53 kuruştan 6 lira 32 kuruşa düşecek. Ankara'da ise benzin fiyatları 7 lira 12 kuruştan 6 lira 89 kuruşa düşecek. Motorin ise 6 lira 60 kuruştan 6 lira 39 kuruşa gerileyecek.
PETROLÜN VARİL FİYATI DÜŞTÜ
Sektör kaynakları, ABD-İran gerilimi ile brent petrolün varil fiyatı 70 dolardan 58-59 dolar bandına inmesiyle indirimlerin geldiğini ifade ediyor.
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