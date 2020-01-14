Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek açıkladı! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. En fazla uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin et ve et ürünleri (domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti), zeytinyağı (tohum yağları), süt ve süt ürünleri (jelatin, bitkisel yağ) olduğu dikkat çekerken, son liste ile birlikte 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü internet sitesinden açıkladı. En fazla uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin et ve et ürünleri (domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti), zeytinyağı (tohum yağları), süt ve süt ürünleri (jelatin, bitkisel yağ) olduğu dikkat çekerken, son liste ile birlikte 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen 229 firmaya ait 386 ürünü kamuoyuyla paylaştı.
VATANDAŞTAN TEPKİ YAĞDI
Daha önce 2019 yılı Ekim ayında yayınlanan listede de yer alan ve vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen Gurme Gıda'nın yeniden listede olması büyük tepki çekti. Vatandaş cezaların caydırıcılığını sorgularken bu tip markaların kapatılmasını istedi.
İŞTE ÜRÜNLERİNDE DOMUZ ETİ TEŞHİS EDİLEN O FİRMALAR...
Gurme Gıda - Kocaeli - Domuz eti
Fekeli Fatih Usta Kebap - Adana
Öz Ağrı Kasabı - Adana
Yüzet Et ve Et Ürünleri - Sakarya
Dora Et - Adana
China Sun - Muğla
Deniz Börek Salonu - İstanbul
Karanfil Otel - Aydın
Akşömine - Afyon
Hamamönü Bahçem Cafe - Ankara
Kebapçı Mehmet Usta - Afyon
Serkul - 2 Restaurant - Muğla
Ala Lezzet - Ankara
Serkul - 1 Restaurant - Muğla
Nar-ı Keyf Cafe - Ankara
Kuzey Grup Lokanta - Amasya
Ata Döner - Ankara
Kurban Et Gıda - Esenler
BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULDU
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altı çizildi. Duyuruda, şunlar kaydedildi:
"5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
İŞTE BAKANLIĞIN PAYLAŞTIĞI O LİSTE...
Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;
-Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,
- Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,
- Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve
- Firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.
229 FİRMAYA AİT 386 ÜRÜN İFŞA EDİLDİ
Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.
Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Hangi ürünlerde ne var?
Bakanlığın açıkladığı listedeki ürün gruplarında yapılan taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi ilavesine dair detaylar şöyle:
Alkolsüz içecekler: Gazlı içecek – İlaç etken maddesi (Sildenafil)
Arıcılık Ürünleri: Süzme çiçek balı – Uygunsuzluk (Prolin, Diastaz, HMF, C4Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 Değerleri Arasındaki Fark, Sakkaroz, Fruktoz+Glukoz)
Baharat: Toz tatlı biber – Boya/Gıda Boyası tespiti
Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri: Siyah Çay – Boya/Gıda Boyası tespiti
Bitkisel Yağ ve Margarin: Zeytinyağı – Uygunsuzluk – Tohum Yağları tespiti
Çikolata ve Kakao Ürünleri: Çikolata – Sildenafil, Tadalafil
Enerji İçecekleri: Enerji içeceği – İlaç Etken Maddesi (Sildenafil)
Et ve Et Ürünleri: Kıyma, dana köfte, Adana Kebap, Tekirdağ Köftesi, sucuk, kavurma, – Soya, Kanatlı eti, sakadat, baş eti ve deri dokusu tespiti
sucuk-gidahatti
Et ve Et Ürünleri: Sucuk, kıyma – Domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, kanatlı eti, baş eti tespiti
Kuruyemiş ve çerezler: Fıstık içi, Antep Fıstığı – Yer fıstığı tespiti
Meyve ve Sebze İşleme: Biber Salçası – Boya/Gıda Boyası
Süt ve Süt Ürünleri: Peynir, yoğurt, tereyağı, manda kaymağı, krema – Süt yağı harici yağ, bitkisel yağ, nişasta, jelatin, sığır geni, natamisin
Şekerli Mamuller: Üzüm pekmezi, cezerye – Uygunsuzluk (Delta C13, Fruktoz/Glukoz Oranı, Maltoz, Rafinoz, Organik asit (Tartarik Asit/Malik Asit), Sildenafil ve Tadalafil
Takviye Edici Gıdalar ve Ürünler: Bitkisel karışım, gıda takviyesi, karışımlı macun, enerji kapsülü, takviye edici gıda – İlaç etken maddesi (Sildenafil, Tadalafil, Parasetamol, Kinidin)
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