Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 uzman yardımcısı alacak
Giriş Tarihi: 31.12.2019
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara'da ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısı istihdam edecek. Bakanlığın, "www.hmb.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak başvurular, 27 Ocak 2020'de başlayacak ve 7 Şubat 2020 saat 17.30'da sona erecek.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara'da 63 ve İstanbul'da 37 olmak üzere merkez teşkilatında boş bulunan kadrolar için yapılacak sınav sözlü usulle gerçekleştirilecek.
Adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri ile makine, bilgisayar ve endüstri mühendislikleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranıyor.
Bakanlığın, "www.hmb.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak başvurular, 27 Ocak 2020'de başlayacak ve 7 Şubat 2020 saat 17.30'da sona erecek.
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