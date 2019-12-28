Berat Albayrak, Van'da esnafla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Van İş Dünyası Buluşması" toplantısından sonra esnafla bir araya geldi. Şehirde gezen Bakan Albayrak vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Van İş Dünyası Buluşması" için Van'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantı sonrası esnafla buluştu.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan Berat Albayrak, o anları sosyal medya hesabından "Serhat şehri Van'da son olarak esnafımızı ziyaret ettik." sözleriyle paylaştı.