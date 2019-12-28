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Berat Albayrak, Van'da esnafla bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2019 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
BERAT ALBAYRAK, VAN'DA ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Van İş Dünyası Buluşması" toplantısından sonra esnafla bir araya geldi. Şehirde gezen Bakan Albayrak vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Türkiye İçin Değişim Başlıyor, İş Dünyası Buluşması" için Van'a giden Hazine ve Maliye Bakanı , toplantı sonrası esnafla buluştu.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan Berat Albayrak, o anları sosyal medya hesabından "Serhat şehri Van'da son olarak esnafımızı ziyaret ettik." sözleriyle paylaştı.

Bakan Berat Albayrak: Türkiye için değişim başlıyor BAKAN BERAT ALBAYRAK: "TÜRKİYE İÇİN DEĞİŞİM BAŞLIYOR"
Bakan Albayrak: Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor BAKAN ALBAYRAK: KAMU BANKALARI SIFIR KONUTTA FAİZİ 0,79'A İNDİRİYOR

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