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Bakan Berat Albayrak iş dünyası ile buluştu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
BAKAN ALBAYRAK İŞ DÜNYASI İLE BULUŞTU

'nin ilk milli ekonomi kanalı APara'nın düzenlediği ''nin beşincisinin konuğu, oldu. Bakan Albayrak, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

Türkiye'nin ilk milli ekonomi kanalı APara'nın düzenlediği 'Para Sohbetleri'nin beşincisinin konuğu, Berat Albayrak oldu.

Bakan Albayrak'ın ikinci kez katıldığı programın moderatörlüğünü APara Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner yaptı. İş insanları, piyasa uzmanları, akademisyenler, bankacılar ve bürokratların yoğun katılım gösterdiği programda Bakan Albayrak, 2019 yılını değerlendirip ve 2020 ile ilgili projeksiyonlarını paylaştı. Katılımcıların sorularını da cevaplandıran Bakan Albayrak, programla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide 2019 yılı değerlendirmelerimizi ve 2020 yılı projeksiyonlarımızı A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programında piyasa analistlerimiz, akademisyenlerimiz ve iş insanlarımızla paylaştık."

Bakan , katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırdı.

Toplantıda moderatörlüğü APara Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner yaptı.

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