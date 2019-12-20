Bakan Berat Albayrak kalp hastası küçük Berat'ın yardımına koştu
Trabzon'da yaşayan 9 yaşındaki Berat'ın doğuştan kalp damarı tıkalı ve kalbinde 2 delik bulunuyor. Küçük Berat'ın yardımına koşan isim ise, hemşehrisi ve adaşı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Hayati tehlikesi bulunan Berat'ın tedavisini üstlenen Albayrak, zor günlerinde küçük adaşının yanında oldu. Türkiye'nin gündeminde olan ikili Trabzon'da buluştu.
Doğuştan kalp damarı tıkalı ve kalbinde iki delik bulunan Trabzonlu 9 yaşındaki Berat'ın yardımına bakan adaşı Albayrak koştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küçük Berat'ın tüm zor süreçlerinde yanında oldu, tedavisini üstlendi. Doktorların, büyük hayati riski olduğunu söylediği Berat şimdi en zor süreci atlattı. Doktor kontrolleri ile tedavi sürecini sürdürüyor.
BAKAN ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ, AİLE ANKARA GETİRİLDİ
Küçük Berat'ın akciğerden kalbe giden damarı doğuştan tıkalı ve kalbinde 2 delik bulunuyordu. 2011 yılında Trabzon'da ve Samsun'da bazı ameliyatlar geçiren Berat'ın sağlık sorunları 2016 yılında yeniden ortaya çıktı. Bu kez kalbindeki rahatsızlığa kalp kapakçıklarının dağılması sorunu da eklenmişti. Tedavi için imkanları kısıtlı olan ailenin durumunu Yenicuma mahallesi muhtarı Yıldıray Saral, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iletti. Konuyu bizzat takip eden Albayrak'ın girişimleri ile küçük Berat ailesi ile birlikte Ankara'ya getirildi.
Durumu ciddi olan Berat için Ankara Şehir Hastaneleri Çocuk Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümünde tedavi süreci başlatıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Başkent Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Doktorların ciddi hayati riski olduğunu belirttikleri Berat'ın ameliyatı başarılı geçerken, şimdi kontrollerine devam ettiği belirtildi. Küçük Berat'ın kontrolleri 2 yıl boyunca devam edecek.
TRABZON'DA BULUŞTULAR
Küçük Berat kontrolleri için düzenli olarak Ankara'ya gidip gelirken, Bakan Albayrak'ın son Trabzon ziyaretinde bir araya geldikleri öğrenildi.
Aile ile de yakından ilgilenen Albayrak, Berat'ın durumu ile ilgili babasından da bilgi alırken, kendisi gibi Trabzonspor taraftarı olan adaşına forma hediye etti.
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