Türk Akım Projesi açılıyor! Törene Başkan Erdoğan ve Putin de katılacak
Türk Akım Projesi 8 Ocak’ta açılıyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in de katılması bekleniyor. Her biri 15.75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31.5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan Türk Akım, şu an için 100 milyon metreküp gazla doldurularak ticari operasyona başlamaya hazır duruma getirildi.Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan Türk Akım Projesi için geri sayıma geçildi. Rusya'nın Anapa şehrinden Kırklareli'nin Kıyıköy beldesine uzanan ve 935'er kilometre uzunluğunda iki hattan oluşan dev proje 8 Ocak'ta açılıyor.
Bu kapsamda Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Akım Projesi'nin Türkiye ayağı olan Kıyıköy Alım Terminali'nde incelemelerde bulundu. AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'la birlikte terminali ziyaret eden Vali Bilgin, Türk Akım Projesi yetkililerinden çalışmalar ve son hazırlıklar hakkında bilgi aldı.
31.5 MİLYAR METREKÜP GAZ KAPASİTESİ
Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilmesini sağlayacak olan doğalgaz boru hattının 1.5 yıllık inşaat süreci geçtiğimiz ay sona ermişti. Her biri 15.75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31.5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan Türk Akım, şu an için 100 milyon metreküp gazla doldurularak ticari operasyona başlamaya hazır duruma getirildi.
ERDOĞAN VE PUTİN KATILACAK
Açılış töreniyle birlikte gaz akışının verilmeye başlanacağı proje 8 Ocak'ta resmen faaliyete geçecek. Açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılmasının beklendiği öğrenildi.
Türk Akım Projesi için ilk adımlar Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette duyurulmuştu. Projenin hükümetlerarası anlaşması 10 Ekim 2016'da imzalanmıştı.
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