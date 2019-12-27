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Bakan Albayrak: Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN KONUT KREDİSİ MÜJDESİ!

Hazine ve Maliye Bakanı , 'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Albayrak, "Operasyonlara izin vermedik, zor günler geride kaldı. Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor. " dedi.

'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak burada ev almayı planlayan vatandaşlara müjdeli bir haber verdi. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor. " dedi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"Operasyonlara izin vermedik, zor günler geride kaldı. Enflasyonda yılı yüzde 11'lerle kapatma noktasına geldik.

KONUT KREDİSİ MÜJDESİ

6 yıl önceki rakamlarına döndük. 2020'de daha da düşecek. Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri yüzde 0,99'dan yüzde 0,79'a indirecek. Enflasyon hedefimiz yüzde 8.5 ama bunun da altına ineceğiz."

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