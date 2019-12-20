İş dünyası, 2020'ye umutla bakıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde Türkiye'nin ekonomik saldırılardan büyük başarı ile çıkması sonrası ekonomi dünyasından sevindirici haberler gelmeye başladı. İş dünyasının önde gelen isimleri Türkiye'nin 2020'deki ekonomik tablosunu yorumladı.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı açıklamada, "2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren Türkiye ekonomisi yüzde 0,9 büyüyerek yeniden büyüme patikasına girdi. Gerçekten çok olumlu bir performans sergiledi. Bu performansın yardımıyla 2020'nin dört çeyreğinin dördünde de pozitif büyüme yaşamayı bekliyoruz" dedi.
"KİMSE BU ÜLKEDE YATIRIM YAPILAMIYOR DİYEMEZ"
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, "2020'nin yatırımlar açısından artık finansal sebeplerden veya finansal bahanelerden arınmış bir dönem olduğunu öngörüyorum. Artık kimse 'finansal istikrarsızlıktan dolayı bu ülkede yatırım yapılamıyor' diyemez" şeklinde konuştu.
"ÖNÜMÜZDE POZİTİF BİR TABLO VAR"
DEİK Başkanı Nail Olpak, "Yeniden büyüme patikasına giren Türkiye ekonomisi için 2020 yılına dair daha umutlu ve daha pozitif bir tablo bulunuyor" ifadelerine yer verdi.
"2020 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE DEĞİŞİM BAŞLAYACAK"
Öte yadnan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin ekonomi tablosu hakkında, "İhracatçılar olarak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile çizilen yol haritasının, büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.
"2020'DE YÜZDE 5 BÜYÜME HIZINI YAKALARIZ"
Ayrıca MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da "2020 yılı ve sonrasında Türkiye ekonomisinin, YEP kapsamında hedeflenen yıllık ortalama yüzde 5'lik büyüme hızını zorlanmadan yakalayacağını tahmin ediyoruz" dedi.
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