Bakan Albayrak: Faizler tek haneye iniyor

Kayseri ve Nevşehir’de iş dünyası ile buluşan Bakan Albayrak, reel sektöre faiz indirimi müjdesi verdi: 2020’ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımızda başlatıyor.

Faizler düşüyor. Bu iyileşmelerin piyasaya yansıması lazım. Bir gün bile geciktirmek yok.