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Son dakika: Kasım ayı yurt dışı üretici fiyatları endeksi açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
KRİTİK VERİLER AÇIKLANDI

SON DAKİKA HABERİ: Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Kasım’da geçen aya göre yüzde 0.45 düşerken, yıllık bazda yüzde 5.59 yükseldi.

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Kasım'da geçen aya göre yüzde 0.45 düşerken, yıllık bazda yüzde 5.59 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun () verilerine göre, , geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 7.0 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 15.99 arttı.

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