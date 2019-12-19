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Bakan Albayrak Malezya'daki zirveyi böyle değerlendirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2019
ALBAYRAK'TAN MALEZYA'DAKİ ZİRVEYE DAİR ÖNEMLİ PAYLAŞIM!

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada " Zirvesi'nin açılışında Sn. Cumhurbaşkanımız bir kez daha İslam dünyasının huzuru için alınması gereken sorumluluğu hatırlattı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Cenevre'den sonra geldiğimiz 'da Sn. Cumhurbaşkanımızın Başbakan Sn. ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Zirvesi'nin açılışında Sn. Cumhurbaşkanımız bir kez daha İslam dünyasının huzuru için alınması gereken sorumluluğu hatırlattı.

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