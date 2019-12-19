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Bakan Berat Albayrak: Türkiye, mülteci meselesinde dünyanın vicdanı olmaya devam edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
BAKAN BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE, MÜLTECİ MESELESİNDE DÜNYANIN VİCDANI OLMAYA DEVAM EDECEK

’nin kentinde düzenlenen () 1. 'na dair bir paylaşımda bulundu.

'nin kentinde düzenlenen () 1. 'na dair bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 1. Küresel Mülteci Forumu'nda refakat ettik. , mülteci meselesinde dünyanın vicdanı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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