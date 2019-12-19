Bakan Berat Albayrak: Türkiye, mülteci meselesinde dünyanın vicdanı olmaya devam edecek
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 1. Küresel Mülteci Forumu'na dair bir paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 1. Küresel Mülteci Forumu'na dair bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 1. Küresel Mülteci Forumu'nda refakat ettik. Türkiye, mülteci meselesinde dünyanın vicdanı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
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