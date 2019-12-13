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Bakan Berat Albayrak, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ MESAJ!

Hazine ve Maliye Bakanı , "'nin bir hedefi var. bir hedefi, bir ideali var, 'Büyük ve güçlü Türkiye.' Bu manada güçlü bir ekonomiye de sahip olmamız gerekiyor." dedi.

'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya gelen Albayrak, Başkan 'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Albayrak, sabah 'de iş insanları ile toplantıda bir araya geldiğini anımsatarak, bunun çeşitli illerde gerçekleştirdiği onuncu toplantı olduğunu belirtti.

Yeni bir dönemden bahsettiklerini kaydeden Bakan Albayrak şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunca bu yeni dönemi, bu değişim sürecini, illerimizde iş dünyası ile bir araya gelerek anlatıyoruz. İnşallah bu çerçevede artık 'nin bir hedefi var. bir hedefi, bir ideali var, 'büyük ve güçlü Türkiye.' Bu manada güçlü bir ekonomiye de sahip olmamız gerekiyor. Güllük gülistanlık bir coğrafyada yaşamıyoruz, yaşadığımız coğrafya yüzlerce, binlerce yıldır malum... Bu çerçevede daha güçlü bir ekonomiye sahip olma noktasında bu değişimi anlatmak için hem de reel sektörü yerinde dinlemek için sanayi, ticaret odaları ile bir araya geldik. Sabah gayet verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah bu süreçte, bu yeni dönemde özellikle Kayseri'nin, Kayseri ekonomisinin Türkiye ekonomisine bu değişim sürecinde vereceği katılım noktasında gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

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