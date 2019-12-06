Bakan Berat Albayrak: Şimdi artık yeni bir dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum'da iş dünyası ile buluşma programında konuştu. Albayrak "Artık yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik" dedi. Öte yandan Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum'da iş dünyası ile buluşma programında konuştu. Albayrak "Artık yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

Ekonomik aktivitede toparlanma eğilimi artıyor. Yabancı kuruluşlar büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmek zorunda kaldı.

"BİR SENE ÖNCE DOLARA GÜVENENLERİN HALİNİ SORMAK LAZIM"

Yılı %0.5'in üzerinde 1'e yakın büyüme rakamıyla kapatırız. Faizler düşmeye başladı, enflasyonda baskılar yavaş yavaş inmeye başladı. Türkiye tüm saldırıları boşa çıkardı. Bir sene önce dolara güvenenlerin halini sormak lazım.

ENFLASYON MESAJI

Yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin altında kapatırız. İhracatın artarken ithalatın azalması Türkiye'nin ürettiğinin en güzel göstergesi.



"ŞİMDİ ARTIK YENİ BİR DÖNEM"



Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek Türkiye'nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak.