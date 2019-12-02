Son dakika: Berat Albayrak: Büyüme ivmemiz artmaya devam etti
Büyüme rakamları hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti." ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılın dördüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergelere göre Türkiye'nin büyüme ivmesinin artmaya devam ettiğini bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı.
Çeyreklik bazda büyümelerin ardından üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda da büyümeye geçtiğini belirten Albayrak, dengelenme dönemi başarısı, maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileriyle sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ifade etti.
Albayrak, "Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- SGK'da binlerce TL alacağınız olabilir! Kritik gün 31 Aralık...
- Altın düşüşe geçti! İşte yeni haftanın ilk rakamları...
- CHP'lilerden lüks restoranda gösterişli eğlence!
- Yargıtay 33 işçi alacak! İşte başvuru şartları
- Büyüme rakamları açıklandı
- "Türkiye'de büyüme pozitif seyredecek"
- Fındık ihracatında lider Trabzon
- Türkiye Almanya, İtalya ve Norveç'i solladı
- EYT'de son durum...
- Asgari ücrette son 10 yıl düğümü çözecek! İşte o detay...
- Türkiye büyümede Almanya, İtalya ve Norveç'i solladı
- MHP’den Devlet Bahçeli’yi hedef alan yorumlara sert çıkış!
- İYİ Parti'den istifa haberi
- Casusluk Airbus'ta 16 kişiyi işinden etti
- Şehit aileleri ve gazilerden CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
- FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 şüpheli tutuklandı!
- Türkiye-Libya anlaşması Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'yi şikayet edecek...
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu
- CHP'de Canan Kaftancıoğlu gidici mi? Partilileri tasfiye korkusu sardı
- İran'da domuz gribi alarmı! 19 kişi öldü
- Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs ile tır çarpıştı
- Bakan Süleyman Soylu'dan kritik açıklamalar: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz!