02 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Berat Albayrak: Büyüme ivmemiz artmaya devam etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
ALBAYRAK: BÜYÜME İVMEMİZ ARTMAYA DEVAM ETTİ

Büyüme rakamları hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı , "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı , yılın dördüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergelere göre Türkiye'nin büyüme ivmesinin artmaya devam ettiğini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin büyüme ivmesi artmaya devam ediyor HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE'NİN BÜYÜME İVMESİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Çeyreklik bazda büyümelerin ardından üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda da büyümeye geçtiğini belirten Albayrak, dengelenme dönemi başarısı, maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileriyle sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ifade etti.

Albayrak, "Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Berat Albayrak'tan 'büyüme' mesajı BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN 'BÜYÜME' MESAJI

2019 üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı 2019 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye büyümede Almanya, İtalya ve Norveç'i solladı TÜRKİYE BÜYÜMEDE ALMANYA, İTALYA VE NORVEÇ'İ SOLLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN