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Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den hayvan ithalatı hakkında flaş açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2019
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN FLAŞ HAYVANCILIK AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı , "Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı , "Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Detaylar geliyor...
Türkiye hayvansal üretimde net ihracatçı ülke oldu "TÜRKİYE HAYVANSAL ÜRETİMDE NET İHRACATÇI ÜLKE OLDU"

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