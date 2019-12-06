Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den hayvan ithalatı hakkında flaş açıklama
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz." dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
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