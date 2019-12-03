Bakan Albayrak: Büyüme ivmemiz artmaya devam ediyor
Giriş Tarihi: 03.12.2019
Türkiye ekonomisi yeniden büyüme patikasına girdi. 3’üncü çeyrekte yüzde 0.9 büyüdü. Ekonomistler son çeyrekte yüzde 5, yıl sonunda da pozitif büyüme beklediğini açıkladı.
Bakan Albayrak, üretim ve istihdamın güçlendirileceğini açıkladı: 4. çeyrekte hedefimiz yüzde 5...Kur saldırılarını püskürten Türkiye engelleri aştı. 3. çeyrekte ekonomideki büyüme yüzde 0.9'a ulaştı.
BÜYÜME BAŞLADI
Geçen yılki kur saldırısıyla birlikte yıllık bazda üç çeyrek daralan Türkiye ekonomisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecinde atılan adımlarla tekrar büyüme patikasını döndü. TÜİK verilerine göre; Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyüdü. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 734.3 milyar dolar, kişi başı milli gelir ise 8 bin 954 dolar olarak gerçekleşti. TÜİK bu yılın ilk iki çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını da revize etti. Birinci çeyrek küçülmesi yüzde 2.4'ten 2.3'e, ikinci çeyrek küçülmesi de yüzde 1.6'dan 1.5'e çekildi.
SANAYİ HAREKETLENDİ
Ekonominin yeniden büyüme patikasına dönmesinde, faiz indirimleri ile tekrar tüketmeye başlayan vatandaşın artan güveni, devletin harcamaları ve turizm sektörünün canlılığı etkili oldu. Son çeyrek büyüme beklentisi ise yüzde 4-5 oranında açıklanıyor.
'BÜYÜME İVMEMİZ ARTIYOR'
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çeyreklik bazda büyümelerin ardından üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda da büyümeye geçtiğini belirterek, dengelenme dönemi başarısı, maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileriyle sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ifade etti. Albayrak, "Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor" dedi.
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