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"Türkiye hayvansal üretimde net ihracatçı ülke oldu"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2019
TÜRKİYE HAYVANSAL ÜRETİMDE NET İHRACATÇI ÜLKE OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü , Türkiye'nin hayvansal üretimine ilişkin konuştu. Erdurmuş, "Hayvancılıkta yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatımız, 610 milyon dolar da ithalatımız var. Hayvansal üretimde Türkiye 2019'da net ihracatçı bir ülke" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü , "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2019'da tarımsal desteğimiz 16,1 milyar lirayken, hükümetimizin 2020 yılı için çiftçilerimize ayrılan 22 milyar liralık tarım desteği söz konusu. Bu desteklerimiz artarak devam edecek" açıklamasında bulundu.

Erdurmuş, "Hayvancılıkta yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatımız, 610 milyon dolar da ithalatımız var. Hayvansal üretimde Türkiye 2019'da net ihracatçı bir ülke" şeklinde konuştu.

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