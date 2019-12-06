"Türkiye hayvansal üretimde net ihracatçı ülke oldu"
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Türkiye'nin hayvansal üretimine ilişkin konuştu. Erdurmuş, "Hayvancılıkta yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatımız, 610 milyon dolar da ithalatımız var. Hayvansal üretimde Türkiye 2019'da net ihracatçı bir ülke" dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2019'da tarımsal desteğimiz 16,1 milyar lirayken, hükümetimizin 2020 yılı için çiftçilerimize ayrılan 22 milyar liralık tarım desteği söz konusu. Bu desteklerimiz artarak devam edecek" açıklamasında bulundu.
Erdurmuş, "Hayvancılıkta yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatımız, 610 milyon dolar da ithalatımız var. Hayvansal üretimde Türkiye 2019'da net ihracatçı bir ülke" şeklinde konuştu.
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