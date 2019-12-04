Bakan Albayrak açıkladı: 10 puanlık başarı

Kasım’da enflasyon beklentilerin altında kalırken; Bakan Albayrak, ‘Yılbaşından bu yana TÜFE’de 10 puana yakın düşüş yakalandı. Yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimiz görünüyor’ dedi.

Geçen yılki kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25.24'e yükselen, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecinin başarısı ile bu yılın Ekim ayında yüzde 8.55 ile 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen enflasyon, Kasım'da da beklentinin altında kaldı.