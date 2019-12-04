Bakan Albayrak açıkladı: 10 puanlık başarı
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Kasım’da enflasyon beklentilerin altında kalırken; Bakan Albayrak, ‘Yılbaşından bu yana TÜFE’de 10 puana yakın düşüş yakalandı. Yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimiz görünüyor’ dedi.
Geçen yılki kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25.24'e yükselen, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecinin başarısı ile bu yılın Ekim ayında yüzde 8.55 ile 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen enflasyon, Kasım'da da beklentinin altında kaldı.
İYİLEŞME SÜRECEK
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre; TÜFE Kasım'da aylık bazda yüzde 0.38 yükselirken, ÜFE yüzde 0.08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10.56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4.26 oldu. Verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi. Albayrak, göstergelerdeki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir."
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