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Bakan Fatih Dönmez: TANAP’ı bugün Avrupa’ya bağlıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.11.2019
DÜNYANIN GÖZÜ ORADA! BUGÜN BAĞLANIYOR

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan projesi ile ilgili paylaşımda bulundu. İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni, Başkan 'ın katılımıyla bugün yapılacak.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Dağları, nehirleri ve boğazları aşan TANAP'ı bugün Avrupa'ya bağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fatih Dönmez: TANAP’ı bugün Avrupa’ya bağlıyoruz BAKAN FATİH DÖNMEZ: TANAP’I BUGÜN AVRUPA’YA BAĞLIYORUZ

İpsala ilçesinde MS4 İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni, Başkan 'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.



Başkan Erdoğan katılacak! TANAP projesi bugün Avrupa'ya bağlanıyor BAŞKAN ERDOĞAN KATILACAK! TANAP PROJESİ BUGÜN AVRUPA'YA BAĞLANIYOR
TANAP Projesi’nde tarihi gün! Başkan Erdoğan da katılacak... TANAP PROJESİ’NDE TARİHİ GÜN! BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK...

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