Bakan Fatih Dönmez: TANAP’ı bugün Avrupa’ya bağlıyoruz
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan TANAP projesi ile ilgili paylaşımda bulundu. İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Dağları, nehirleri ve boğazları aşan TANAP'ı bugün Avrupa'ya bağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Tarihi gün! 20 il 67 ilçe...
- Sözcü'den yine kara propaganda!
- Fitch'ten kriz tellallarına kötü haber
- Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak?
- Birden fazla maaş! İşte tüm şartlar...
- Tüm yükü çekti! İlk sırada yer aldı
- Emekliye ve eşine vergi yok! İşte detaylar...
- Haluk Görgün güzel haberi verdi
- Emekli maaşlarına '1261' formülü!
- Bakan Albayrak müjdeyi verdi!
Daha Fazla Gör
- YDS sınav giriş belgesi nereden alınır? 1 Aralık YDS/3 sınav yeri sorgulama!
- Tüm binalar için zorunlu! Enerji kimlik belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
- Euroleague’de rekor kıran Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli?
- Gözler Polis Akademisi’nde! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
- Hercai 23. bölüm izle! Hercai 23. bölüm tek parça izle! - ATV
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş 4. grup çağrısı ne zaman başlıyor?
- EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
- Türkiye ile Libya arasında imzalanan "münhasır bölge anlaşması" ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu?
- Başkan Erdoğan'dan Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
- AK Parti'den CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin şebeke suyuna yüzde 60'lık zammına tepki
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Alevilere yönelik provokasyon hakkında açıklama