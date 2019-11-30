Bakan açıkladı: TANAP'ın Avrupa yolculuğu başlıyor...
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Son dakika haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve Avrupa yolculuğu başlıyor"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve Avrupa yolculuğu başlıyor"
Ayrıntılar geliyor...
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