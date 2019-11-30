30 Kasım 2019, Cumartesi
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Bakan açıkladı: TANAP'ın Avrupa yolculuğu başlıyor...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.11.2019
BAKAN AÇIKLADI: TANAP'IN AVRUPA YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Son dakika haberine göre; Enerji ve : "'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve Avrupa yolculuğu başlıyor"

Enerji ve : "'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve Avrupa yolculuğu başlıyor"

Ayrıntılar geliyor...

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