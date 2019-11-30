İhracatın yükünü motorlu kara taşıtları çekti
Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'nin öncü sektörlerinden motorlu kara taşıtları, yılın 10 ayındaki 21,6 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı.
Türkiye'nin toplam ihracatı genel ticaret sistemine (GTS) göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 148,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın zirvesine 21,6 milyar dolarla motorlu kara taşıtları sektörü yerleşti. İhracatta son yıllarda Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılırken, elde edilen başarıda öncü sektörlerin performansları önemli rol oynadı.
148,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 10 ayında toplam ihracat (GTS) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artışla 148,9 milyar dolara ulaştı.
İhracatta ilk sırayı 21,6 milyar dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı" alırken, sektör ihracatı toplam ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturdu.
"KARA TAŞITLARI DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİKLİ"
Bu arada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Dijital Türkiye Yol Haritası belgesinde, ihracat, istihdam ve katma değer potansiyeli dikkate alınarak, Türkiye için getirisi yüksek olacak sektörlerden başlamak üzere dijital dönüşümde öncelikli sektörler belirlenmişti. Bu kapsamda kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, makine ve teçhizat, gıda ve yarı iletkenler ve elektronik sektörleri, odaklanılacak sektörler olarak öne çıkmıştı.
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da bu yıl Genel Ticaret Sistemi tanımlı ihracatın yüzde 2,6 artarak, 181,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Yıl sonunda ihracat fiyatlarında yüzde 3 düşüş, reel ihracatta ise yüzde 5,7 artış bekleniyor.
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