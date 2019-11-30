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Başkan Erdoğan katılacak! TANAP projesi bugün Avrupa'ya bağlanıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.11.2019 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019
TARİHİ GÜN! 20 İL 67 İLÇE...

'nin İpsala ilçesi 'nde bulunan MS4 'nda gerçekleştirilecek törene, Başkan   ve 'in katılması bekleniyor. Ayrıca törene ve ile ilgili ülkelerin enerji bakanları katılacak.

'nin İpsala ilçesi 'nde bulunan MS4 'nda gerçekleştirilecek törene, Başkan ve 'in katılması bekleniyor. Ayrıca törene ve ile ilgili ülkelerin enerji bakanları katılacak.

Yatırım tutarı yaklaşık 7 milyar dolar olan TANAP, bugün Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya bağlanacak. Avrupa tarafındaki süreçlerin tamamlanmasının ardından TAP üzerinden gaz sevkiyatına başlanacak.

İLK ADIM 2011'DE ATILDI

TANAP'ta ilk adım, -Azerbaycan arasında 24 Aralık 2011'de imzalanan mutabakat zaptıyla atıldı. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şirketi (SOCAR) tarafından TANAP Doğalgaz İletim AŞ kuruldu. Şirket, TANAP'ın tasarımı, inşaatı ve işletilmesini tamamlamak üzere proje sahibi olarak yetkilendirildi.

Projenin hukuki altyapısı 26 Haziran 2012'de İstanbul'da Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ve "" ile oluşturuldu. Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, 10 Eylül 2014'te TBMM tarafından onaylandı.

10 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ...

Hattın açılışı 12 Haziran 2018'de Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törenle 'de gerçekleştirildi. Türkiye'ye TANAP'tan ekim sonu itibarıyla 3 milyar 180 milyon metreküp gaz geldi.

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattından Türkiye'ye gelen gaz miktarının yakın zamanda 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kalan 10 milyar metreküp doğal gaz ise TAP ile Avrupa'ya gönderilecek.

TANAP Projesi’nde tarihi gün! Başkan Erdoğan da katılacak... TANAP PROJESİ’NDE TARİHİ GÜN! BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK...

20 İL VE 67 İLÇEDEN GEÇEREK

TANAP'ın Türkiye-Gürcistan sınırında 'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, , Gümüşhane, Giresun, , Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, , , Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor.

TANAP'ta, SOCAR ve Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.

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