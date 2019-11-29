TANAP Projesi’nde tarihi gün! Başkan Erdoğan da katılacak...
TANAP Projesi’nde yarın tarihi bir gün yaşanacak. TANAP’ın Avrupa bağlantısının açılış töreni ile birlikte Azeri gazı Yunanistan sınırına dayanarak, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde mihenk taşı olacak. Açılış töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İpsala'da yapılacak.
Türkiye'nin bölgesinde enerji geçiş güzergâhı olmasında kritik rol oynayan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinde yarın Avrupa bağlantısı açılacak.
Törenle birlikte Azeri gazı Yunanistan sınırına dayanarak, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde mihenk taşı olacak. Ticari gaz akışı henüz başlamayacak. Bunun için Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) projesinin bitmesi beklenecek. TAP projesine test amaçlı da gaz verilmeye başlandı.
7 ÜLKEDEN KATILIM
Azeri gazının TANAP üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak hattın açılış töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İpsala'da yapılacak. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis de katılacak.
20 İLDEN GEÇİYOR
TANAP projesiyle Azerbaycan'ın Şah Deniz Sahası'nda üretilen doğalgazın Türkiye ile birlikte Avrupa'ya taşınması amaçlanıyor. Giriş noktası Gürcistan-Türkiye sınırında yer alan Ardahan-Posof, Avrupa'ya çıkış noktası ise Türkiye-Yunanistan sınırındaki Edirne-İpsala olan boru hattı, Türkiye'de toplam 20 ilden geçiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Ev kadınına emeklilik hakkı!
- Kredi faizleri düşüyor! 10 bankadan 0,99 oran fırsatı...
- Türk bankalarından JCR Avrasya hamlesi!
- Yabancı turist sayısı ekimde arttı!
- Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
- Dış ticaret açığı geriliyor!
- Güney Afrika'dan Türk ürünlerine tam not
- Hükümetten "tapu" açıklaması
- Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...
- Altın yükselişte! İşte günün ilk rakamları...
- TANAP Projesi’nde tarihi gün! Başkan Erdoğan da katılacak...
- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kritik "tapu" açıklaması
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Yatırım Ofisi" açıklaması
- Doğalgaz faturasını düşürme yolları neler? Bu önlem doğalgazda yüzde 60 tasarruf sağlıyor…
- Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdi! Yerli ve milli Wattozz T61 görücüye çıktı
- Türkiye’den Macron’un küstah sözlerine sert yanıt
- Başkan Erdoğan'dan Alevilere provokasyona çok sert tepki tepki
- Meclis'te CHP ile AK Parti arasında gerilim! “Kemal Kılıçdaroğlu özür dilemeli”
- Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütüne kritik operasyon!
- Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği Yusufi: 5 Yunan polisi beni 2 saat dövdü!
- Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?
- 29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!