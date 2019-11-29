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TANAP Projesi’nde tarihi gün! Başkan Erdoğan da katılacak...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
TARİHİ GÜN! BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK...

Projesi’nde yarın tarihi bir gün yaşanacak. TANAP’ın bağlantısının açılış töreni ile birlikte Azeri gazı sınırına dayanarak, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde mihenk taşı olacak. Açılış töreni Başkan 'ın da katılımıyla İpsala'da yapılacak.

Türkiye'nin bölgesinde enerji geçiş güzergâhı olmasında kritik rol oynayan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı () projesinde yarın bağlantısı açılacak.

Törenle birlikte Azeri gazı sınırına dayanarak, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde mihenk taşı olacak. Ticari gaz akışı henüz başlamayacak. Bunun için Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) projesinin bitmesi beklenecek. TAP projesine test amaçlı da gaz verilmeye başlandı.

7 ÜLKEDEN KATILIM

Azeri gazının TANAP üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak hattın açılış töreni Başkan 'ın katılımıyla İpsala'da yapılacak. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis de katılacak.

20 İLDEN GEÇİYOR

TANAP projesiyle Azerbaycan'ın Şah Deniz Sahası'nda üretilen doğalgazın Türkiye ile birlikte Avrupa'ya taşınması amaçlanıyor. Giriş noktası Gürcistan-Türkiye sınırında yer alan Ardahan-Posof, Avrupa'ya çıkış noktası ise Türkiye-Yunanistan sınırındaki Edirne-İpsala olan boru hattı, Türkiye'de toplam 20 ilden geçiyor.

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